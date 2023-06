Genève (awp/afp) - La grève à l'aéroport international de Genève (AIG) va se poursuivre toute la journée de vendredi et celle de samedi, après un vote du personnel qui proteste contre une nouvelle politique salariale.

"J'entends que vous n'êtes pas fatigués, donc on continue!" a lancé Jamshid Pouranpir, secrétaire syndical du Syndicat des services publics (SSP) pour le trafic aérien, sous les applaudissements, à l'issue du vote à main levée, a constaté une journaliste de l'AFP.

Le vote a eu lieu après une rencontre entre la direction de l'aéroport et une délégation syndicale.

Les syndicalistes - plusieurs dizaines - ont planté leurs drapeaux rouges devant la porte principale de l'aéroport, pour expliquer leurs revendications, entourés de grilles et d'un cordon de sécurité. "Je ne suis pas une variable d'ajustement économique", pouvait-on lire sur une banderole.

"En Suisse, faire grève est très rare. On a le droit de faire grève quand on a épuisé tous les recours et prodédés de consultations", a expliqué à l'AFP Claire Pellegrin, 43 ans, présidente de la commission du personnel de l'aéroport.

"C'est l'ultime solution à laquelle on ne pensait pas arriver", a-t-elle assuré, expliquant que c'était la première grève à laquelle elle participait.

Cette grève historique des employés de l'entreprise publique, qui devait initialement s'achever à 08H00 GMT, a déjà forcé à l'annulation et au report de dizaines de vols vendredi matin, la première journée des départs en vacances estivales.

"L'aéroport est une entreprise qui est rentable, qui bénéficie d'un monopole et qui s'en prend aux conditions du personnel", a déclaré Pierre-Yves Maillard, le président de l'Union syndicale suisse (USS), venu soutenir les grévistes.

Sur la période de janvier à mai, l'aéroport a accueilli près de 6,8 millions de passagers.

