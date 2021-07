AfSud-Ramaphosa dénonce une vague de violences orchestrée

JOHANNESBURG, 16 juillet (Reuters) - Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a prévenu vendredi qu'il n'autoriserait pas "l'anarchie et le chaos" s'installer en Afrique du Sud après la vague de pillages selon lui "orchestrée" qui a secoué le pays ces derniers jours et fait plus de 200 morts.

Lors d'un déplacement dans la région de Durban, le chef de l'Etat a laissé entendre que ces violences, qui ont éclaté après l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma, condamné à quinze mois de prison pour outrage à la justice, avaient été fomentées par des individus actuellement recherchés par les autorités. Il n'a pas donné de détails.

Cyril Ramaphosa a également appelé ses compatriotes à ne pas se ruer dans les magasins, assurant que le pays n'était confronté à aucune pénurie.

"Depuis le pic des troubles lundi et mardi, le nombre d'incidents a fortement diminué et le calme est revenu dans la plupart des régions", a encore dit le président sud-africain, selon qui 161 centres commerciaux, 11 entrepôts, 8 usines et 161 magasins d'alcools ont été endommagés lors des émeutes. (Reportage Olivia Kumwenda-Mtambo, Wendell Roelf, Promit Mukherjee et Nqobile Dludla; version française Jean-Stéphane Brosse)