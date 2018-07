* Patrick Strzoda dit avoir pris seul les sanctions

* Et ne pas en avoir parlé directement au président

* Pas assez d'éléments pour saisir la justice, selon lui (Actualisé avec éléments supplémentaires)

PARIS, 24 juillet (Reuters) - Le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron a "assumé" mardi les sanctions qu'il a infligées seul à Alexandre Benalla, un ex-collaborateur de l'Elysée décrit comme "très apprécié dans la maison", sans en référer directement au chef de l'Etat.

Patrick Strzoda a livré à la commission des Lois de l'Assemblée nationale, dotée de pouvoirs d'enquête, sa version des événements au coeur d'une tempête politico-judiciaire sans précédent dans le quinquennat.

Il a succédé au ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, et au préfet de police de Paris, Michel Delpuech, qui avaient tous deux rejeté lundi toute responsabilité en renvoyant notamment vers l'Elysée.

Ce proche conseiller du président a dit avoir décidé seul, en son "âme et conscience", de la nature de la punition donnée à Alexandre Benalla pour avoir malmené une jeune femme et frappé un jeune homme sur la place de la Contrescarpe, dans le Ve arrondissement de Paris, en marge des manifestations du 1er-Mai.

Repéré sur une vidéo amateur, l'ex-chargé de mission a écopé d'une mise à pied de 15 jours, avec une suspension de traitement, suivie d'une rétrogradation se traduisant par la perte de ses attributions liées à l'organisation des déplacements présidentiels.

"Les éléments dont je disposais le 2 mai, donc le lendemain, m'ont conduit à cette sanction, que j'ai considérée comme adaptée, proportionnée à un comportement individuel fautif", a relaté Patrick Strzoda devant les députés.

"Je comprends parfaitement qu'on puisse considérer qu'elle n'était pas adaptée", a-t-il ajouté. "En tout cas, en ce qui me concerne, j'assume ma décision."

"EXTRÊMEMENT RÉACTIF, EXTRÊMEMENT EFFICACE"

Selon la version qu'il a donnée, le directeur de cabinet a cependant soumis sa proposition de sanction au secrétaire général de l'Elysée, Alexis Kohler, qui en a parlé à son tour avec Emmanuel Macron, alors en Australie.

"Dès que le président en a été informé, j'ai mis en oeuvre cette mesure", a déclaré Patrick Strzoda, qui doit prendre sa retraite en octobre.

Il a par ailleurs dit ne pas avoir saisi la justice en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale faute d'"éléments" suffisants.

Jusque-là, Alexandre Benalla avait trois missions en sa qualité d'adjoint au chef de cabinet : coordonner les différents services lors des déplacements d'Emmanuel Macron, participer aux préparatifs du 14-Juillet et organiser les "déplacements non officiels" du chef de l'Etat.

Des missions pour lesquelles "il excellait" aux yeux de son supérieur hiérarchique.

"Monsieur Benalla (...) était très apprécié dans la maison car c'est quelqu’un qui était extrêmement disponible, extrêmement réactif, extrêmement efficace. Je suis obligé de le dire", a-t-il justifié.

Et, a-t-il encore dit, "quand on a des ressources qui répondent à des missions, il faut les conserver et donc j'ai effectivement maintenu M. Benalla dans un certain nombre de fonctions qui le rattachaient au cabinet."

Il a cependant démenti des informations parues dans la presse selon lesquelles Alexandre Benalla aurait perçu un salaire de 10.000 euros par mois, se serait vu attribuer un logement de 300 m2, aurait postulé au grade de sous-préfet et aurait été pressenti pour diriger l'ensemble des services de sécurité interne de la présidence. Il a toutefois refusé de préciser le montant de son traitement.

Précédemment, le chargé de mission avait exercé des fonctions logistiques durant la campagne d'Emmanuel Macron.

L'opposition de droite comme de gauche juge trop clémentes les mesures prises contre Alexandre Benalla, d'autant que, selon elle, la justice aurait dû être alertée.

La commission d'enquête de l'Assemblée a pour objet, notamment, de comprendre les mécanismes qui ont abouti à son maintien à l'Elysée une fois la sanction purgée. (Simon Carraud avec Jean-Baptiste Vey, édité par Yves Clarisse)