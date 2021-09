Affaire Bouvier: recours contre le classement ordonné par le Parquet genevois

Genève (awp/ats) - Le classement par le Ministère public genevois de la procédure ouverte à la suite d'une plainte de Dmitry Rybolovlev à l'encontre du marchand d'art genevois Yves Bouvier est contesté. Les avocats du milliardaire russe ont indiqué vendredi qu'ils saisiront "ces prochains jours" la Chambre pénale de recours. Dans un communiqué, Yves Bouvier parle, de son côté, de "la fin d'un cauchemar qui a duré 6 ans".

Dmitry Rybolovlev, patron de l'AS Monaco, affirme s'être fait déposséder d'un milliard de francs suisses par Yves Bouvier. Le magnat russe avait donné mandat au marchand d'art de lui trouver des tableaux rares. Il lui a ensuite reproché d'avoir surfacturé les oeuvres de grands maîtres qu'il avait achetées par son entremise.

En cachant les prix réels des tableaux, Yves Bouvier aurait réalisé une marge exorbitante et indue, alors même qu'il était rémunéré au pourcentage pour son travail, souligne les avocats de Dmitry Rybolovlev. Une quarantaine d'oeuvres seraient concernées, dont "Le Christ comme Salvator Mundi", attribué à Léonard de Vinci.

Yves Bouvier crie victoire

Les avocats d'Yves Bouvier, de leur côté, se félicitent du classement de la procédure par le Ministère public genevois. Ils rappellent que Dmitry Rybolovlev a perdu les neuf actions en justice qu'il avait intentées contre le marchand d'art, "y compris à Singapour, Hong Kong, New York et Monaco".

Estimant avoir fait l'objet d'une "vendetta scandaleuse", Yves Bouvier n'en est pas resté là. Dmitry Ryobolovlev fait l'objet de trois enquêtes criminelles à Monaco, en Suisse et en France pour des soupçons de corruption sur des fonctionnaires dans le cadre de ce conflit, relèvent les avocats du marchand d'art.

Dans le camp de Dmitry Rybolovlev, on ne baisse pas les bras. Un recours contre le classement de la procédure genevoise sera déposé. Selon les avocats du milliardaire russe, le double jeu d'Yves Bouvier ressort "sans équivoque" des documents déjà transmis au Parquet genevois et de nouvelles preuves continuent d'être apportées.

Des amis devenus ennemis

La guerre entre Dmitry Rybolovlev et Yves Bouvier a commencé en 2015. Avant cet épisode, le milliardaire qui a fait fortune dans le commerce de la potasse et le marchand d'art avaient appris à s'apprécier et s'étaient liés d'amitié.

Yves Bouvier, cité dans un communiqué, affirme que les attaques dont il a fait l'objet de la part de Dmitry Rybolovlev "n'avaient rien à voir avec la vente d'objets d'art".

Pour le marchand d'art, le divorce du milliardaire russe, en 2015, aurait notamment poussé ce dernier à s'en prendre à lui. Dmitry Rybolovlev, qui a été condamné dans le "divorce le plus cher de l'histoire", selon les mots d'Yves Bouvier, voulait déprécier la valeur de sa collection d'art.

