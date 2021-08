Affaire Fifa: Sepp Blatter à nouveau auditionné, suite mercredi

Berne (awp/ats) - L'ancien président de la Fifa Sepp Blatter a été auditionné pour la deuxième fois mardi sur un paiement de deux millions de francs suisses effectué en 2011 à Michel Platini, alors chef de l'UEFA. Mais l'interrogatoire n'est pas encore terminé.

Vu l'état de santé fragile du Valaisan, 85 ans, son interrogatoire par le Ministère public de la Confédération (MPC) n'a une nouvelle fois duré que 90 minutes, a indiqué son conseiller en communication Thomas Renggli à Keystone-ATS. Mais en raison du protocole, Sepp Blatter a une nouvelle fois été présent pendant plus de deux heures et demie.

L'ancien responsable lui a dit s'être "défendu avec véhémence" parce que "des choses lui étaient attribuées" qu'il ne pouvait pas comprendre, a déclaré M. Renggli. Il devrait à nouveau comparaître mercredi.

Deux millions

Sepp Blatter est soupçonné d'avoir enrichi illégalement Michel Platini en 2011. La présomption d'innocence s'applique. Le MPC enquête sur lui depuis 2015 en lien avec le versement de deux millions de francs suisses au triple ballon d'or français, et sur l'ancien footballeur depuis 2020.

Tous deux sont soupçonnés de fraude. Sepp Blatter en plus de détournement de fonds et de gestion déloyale et Michel Platini de participation à des détournements de fonds, de gestion déloyale et de falsification de documents.

MM. Blatter et Platini eux-mêmes affirment que le paiement de deux millions par la Fifa au Français était basé sur un contrat oral régissant son travail de consultant pour l'organisation entre 1998 et 2002. La Fifa n'était initialement pas en mesure de payer la totalité de la somme, c'est pourquoi le paiement aurait été retardé.

