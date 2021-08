Affaire Fifa: devant la justice, Blatter insiste sur un contrat avec Platini

Berne (awp/ats) - L'ancien président de la Fifa Sepp Blatter insiste sur l'existence d'un contrat verbal entre lui et Michel Platini, alors président de l'UEFA, pour le versement de deux millions de francs suisses à ce dernier. Mercredi, le Ministère public de la Confédération (MPC) a procédé à son troisième interrogatoire sur les soupçons d'enrichissement illégalement de Platini en 2011.

"Ils ne veulent tout simplement pas admettre qu'il y a eu un contrat verbal entre Platini et la Fifa ou moi", s'est plaint M. Blatter, a déclaré son conseiller en communication Thomas Renggli à Keystone-ATS. M. Blatter se dit très perturbé par le fait que la Fifa, en tant que plaignante privée, se retourne quasi contre elle-même et son président de longue date.

MM. Blatter et Platini sont tous deux soupçonnés de fraude. Le Valaisan l'est en outre pour détournement de fonds et gestion déloyale. Le Français pour participation à un détournement de fonds, gestion déloyale et falsification de documents.

MM. Blatter et Platini affirment eux que le paiement de deux millions par la Fifa était basé sur un contrat verbal régissant l'activité de consultant effectué par Michel Platini pour la Fifa entre 1998 et 2002.

Il y a quelques années, les deux hommes passaient pour des rivaux pour le poste à la tête de la Fifa, après avoir été plutôt proches. Selon les médias, les enquêteurs suisses soupçonnent que les deux millions de francs suisses ont été versés au Français afin qu'il ne se présente pas contre le Valaisan pour la présidence de la Fifa.

En raison de ce paiement, le comité d'éthique de la Fifa a suspendu MM. Blatter et Platini en 2015. Michel Platini a alors été interdit de toute activité liée au football pendant huit ans et Sepp Blatter pendant six ans. L'interrogatoire du Valaisan se poursuit jeudi.

ats/rp