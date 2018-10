WASHINGTON, 18 octobre (Reuters) - Le secrétaire américain au Trésor et le ministre français de l'Economie et des Finances sont venus grossir jeudi la liste des responsables politiques et chefs d'entreprise qui ont décidé de boycotter le sommet économique de Ryad en raison de la disparition inexpliquée du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.

La chaîne de télévision américaine Fox Business News, qui devait être partenaire de la conférence internationale sur l'investissement, ou "Davos du désert", prévue du 23 au 25 octobre dans la capitale saoudienne, a annoncé dans un communiqué diffusé jeudi qu'elle avait elle aussi décidé de se retirer.

La banque Goldman Sachs a fait savoir de même qu'aucun de ses cadres dirigeants ne participerait à cette réunion.

Le "Davos du désert" enregistre chaque jour des défections, de la directrice du Fonds monétaire international (FMI) Christine Lagarde au président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, en passant par le ministre britannique du Commerce Liam Fox.

"Je viens de rencontrer @realDonaldTrump et @SecPompeo et nous avons décidé que je ne participerai pas à la Future Investment Initiative en Arabie saoudite", a annoncé Steve Mnuchin sur Twitter à l'issue d'une rencontre avec le président et le secrétaire d'Etat américains.

En France, Bruno Le Maire, qui était invité de Public Sénat, a déclaré: "Il y a des faits qui sont graves, toute la lumière doit être faite et donc je ne me rendrai pas à Ryad la semaine prochaine."

Ces derniers jours, les dirigeants de Google (groupe Alphabet), Ford ou ceux des banques JP Morgan, HSBC, Standard Chartered et Crédit Suisse ont renoncé à participer à la conférence de Ryad.

Larry Fink, PDG de BlackRock, le premier gestionnaire de fonds au monde, a décidé en début de semaine de ne pas participer davantage à la Future Investment Initiative. Stephen Schwarzmann, son homologue chez Blackstone, a pris une décision identique.

Le gouvernement néerlandais a quant à lui annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre de toutes ses missions commerciales en Arabie saoudite. (Bureaux de Reuters Édité par Henri-Pierre André)