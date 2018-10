LONDRES/PARIS, 14 octobre (Reuters) - Paris, Londres et Berlin ont conjointement appelé dimanche l'Arabie saoudite et la Turquie à mener une "enquête crédible" sur la disparition du journaliste dissident Jamal Khashoggi, ajoutant, dans un communiqué commun, traiter cette affaire avec "le plus grand sérieux".

"Un enquête crédible est néccesaire pour établir la vérité des faits et - le cas échéant - pour identifier les responsables de la disparition de Jamal Khashoggi et s'assurer qu'ils en rendent compte", écrivent les ministres des Affaires étrangères français, britannlique et allemand dans leur communiqué.

"Nous encouragons les efforts conjoints de l'Arabie saoudite et de la Turquie à cet égard et attendons du gouvernement saoudien qu'il fournisse une réponse détaillée et complète. Nous avons transmis directement ce message aux autorités saoudiennes", ajoute le communiqué signé par Jean-Yves Le Drian, le britannique Jeremy Hunt et l'allemand Heiko Maas. (Elizabeth Piper, Marc Joanny pour le service français)