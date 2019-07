Affaire Orlandi-Deux ossuaires ouverts au Vatican

CITE DU VATICAN, 20 juillet (Reuters) - Des experts légistes ont ouvert deux ossuaires samedi au Vatican dans le cadre de l'enquête destinée à résoudre l'affaire de la disparition en 1983 d'Emanuela Orlandi, fille d'un employé du Saint-Siège.

Le Vatican n'a pas voulu spéculer sur les ossements retrouvés samedi, se bornant à dire qu'ils allaient être analysés pour tenter de déterminer à quelles personnes ils correspondent.

La famille Orlandi a reçu ces derniers temps une lettre anonyme disant que le corps d'Emanuela était peut-être enterré au Cimetière teutonique, ce qui avait entraîné de telles recherches. Sur la demande de la famille, les autorités du Vatican ont déjà fait ouvrir, dans un premier temps, deux tombes du Cimetière teutonique, pour voir si le corps d'Emanuela Orlandi y aurait été caché.

Or, le Vatican a été confronté à un nouveau mystère, ne trouvant pas les restes de la jeune femme, mais ne trouvant pas non plus dans ces sépultures les restes de deux princesses censées y reposer.

Samedi, le Vatican a déclaré à propos des nouvelles recherches, portant sur deux ossuaires: "Avec la dernière opération en date des médecins légistes, le Vatican fait preuve de nouveau d'ouverture envers la famille Orlandi. Cette ouverture s'est manifestée dès le début en acceptant de mener à bien des vérifications au Cimetière teutonique, même sur la foi d'une simple lettre anonyme". (Crispian Balmer; Eric Faye pour le service français)