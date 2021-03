Affaire Raiffeisen: procès de Pierin Vincenz prévu l'hiver prochain

Zurich (awp/ats) - Le procès de l'ancien patron de Raiffeisen Pierin Vincenz et de quatre co-accusés est prévu l'hiver prochain devant le Tribunal de district de Zurich. Il doit durer quatre jours. Les dates précises ne sont pas encore arrêtées, indique le tribunal mercredi.

Pierin Vincenz et l'ex-patron de la société de cartes de crédit Aduno beat Stocker figurent au coeur de l'affaire. Ils sont inculpés d'escroquerie, de gestion déloyale, de faux dans les titres et de corruption passive au détriment de la banque Raiffeisen et d'Aduno.

Selon l'acte d'accusation, ils se sont arrogé des avantages financiers indus lors de rachats d'entreprises. Ils auraient aussi perçu des indemnités irrégulières basées sur des notes de frais illégitimes.

