Affaire ukrainienne-Les auditions pourraient débuter la semaine prochaine à la Chambre

WASHINGTON, 27 septembre (Reuters) - La commission du Renseignement de la Chambre des représentants américaine pourrait entamer ses auditions dès la semaine prochaine dans le cadre de la procédure de destitution de Donald Trump, rapporte vendredi CNN, citant son président.

"Nous agirons le plus rapidement possible, mais nous devons voir quels témoins vont se rendre disponibles et lesquels devront y être contraints", a déclaré Adam Schiff, selon la chaîne.

Des assignations à comparaître pourraient être émises et des dépositions enregistrées également dès la semaine prochaine, a-t-il ajouté.

La Chambre des représentants, où le Parti démocrate est majoritaire, a décidé d'entamer une procédure d'"impeachment" à l'encontre du président républicain qu'elle soupçonne d'avoir abusé de ses pouvoirs pour nuire à son plus sérieux rival démocrate Joe Biden.

Le département de la Justice a apporté mercredi une pièce importante au dossier en rendant publique une transcription résumée de l'entretien téléphonique au coeur de l'affaire.

Donald Trump y demande notamment à son homologue ukrainien Volodomir Zelenski de "faire quelque chose avec le procureur général" pour enquêter sur Joe Biden et son fils, qui travaille avec l'Ukraine. (Tim Ahmann, Jean-Philippe Lefief pour le service français)