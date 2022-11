Affirma Capital cherche à vendre sa participation dans la société jordanienne Fine Hygienic Holding -sources

Affirma travaille avec Moelis & Co pour organiser la vente de sa participation minoritaire significative dans la société, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat car l'affaire n'est pas publique.

Affirma, Moelis et Fine ont refusé de faire des commentaires lorsqu'ils ont été contactés par Reuters mardi.

Fondée en 1952 par Elia Nuqul, Fine sert les consommateurs dans plus de 80 pays à travers le monde. La société fabrique une gamme de produits allant des mouchoirs en papier aux essuie-tout en passant par les slips pour adultes et les couches pour bébés.

Les acteurs du capital-investissement sont de plus en plus actifs au Moyen-Orient, portés par une forte croissance économique post-pandémique dans toute la région, soutenue par des prix du pétrole élevés et une confiance croissante dans les conseils d'administration des entreprises.

Affirma est l'ancienne activité de capital-investissement de Standard Chartered. La société, qui gère des actifs pour le compte de partenaires limités mondiaux et de fonds souverains, a été séparée de la banque axée sur les marchés émergents après que sept partenaires aient mené un rachat par la direction en 2019.

En 2015, la branche de capital-investissement de Standard Chartered avait acheté la participation dans Fine pour 175 millions de dollars.

Fine Hygienic Holding prévoyait une introduction en bourse à la Bourse de Londres, aurait déclaré son directeur général James Lafferty dans les médias en 2020.

Les sociétés de capital-investissement cherchent généralement à sortir de leurs investissements cinq à sept ans après l'achat.