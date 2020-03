Affluence sur les sites de livraison de Coop, Migros et Farmy

Zurich (awp) - Les principaux sites suisses de commande en ligne de produits alimentaires connaissent une grosse affluence, à l'image des magasins physiques. Les consommateurs font des réserves tout en cherchant à limiter les contacts, alors que l'épidémie de coronavirus se propage en Suisse.

Le site Coop@home a connu une maintenance pour étendre les capacités du système. Il était à nouveau opérationnel lundi après-midi. "Coop@home reçoit actuellement un trafic supérieur à la moyenne. Les commandes ont augmenté très fortement ces derniers jours", a indiqué une porte-parole du détaillant bâlois à AWP.

Plusieurs dates de livraison dans différentes régions sont complètes depuis plusieurs jours, est-il indiqué sur la page d'accueil du site.

Sur le supermarché en ligne de Migros, leShop.ch, il est noté que "la Suisse se trouve actuellement dans une situation exceptionnelle. En raison du nombre élevé de commandes, nous avons mis en place une file d'attente." Lundi après-midi, il fallait patienter environ 50 minutes avant de pouvoir réaliser sa commande en ligne. De plus, tous les créneaux de livraison disponibles sont "temporairement complets jusqu'au 31 mars".

Sur le marché en ligne Farmy.ch, qui propose plus de 12'500 produits, les achats se sont multipliés. "La demande pour les produits frais a presque quadruplé", selon un communiqué publié lundi.

La croissance de la demande entre le 17 février et le 13 mars a ainsi atteint 343% pour les viandes et poissons, 320% pour les fruits et légumes ou encore 306% pour la boulangerie. Les chaînes d'approvisionnement sont "assurées" selon l'entreprise, qui revendique 65% d'articles provenant de Suisse.

ck/rp