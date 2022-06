Affronter la bête d'inflation : Cinq questions pour la BCE

Les marchés veulent plus de clarté sur ce qui va suivre, et si le resserrement de la politique pourrait être accéléré pour devancer la flambée des prix.

Il pourrait s'agir d'un moment de "tout ce qu'il faut" pour Christine Lagarde (chef de la BCE), car certains doutes subsistent quant à la possibilité pour la BCE de procéder à une hausse agressive", a déclaré Moritz Kraemer, économiste en chef de LBBW.

Voici cinq questions clés pour les marchés.

1/ Que fera la BCE jeudi ?

La BCE annoncera presque certainement que ses achats d'obligations prendront fin en milieu d'année, ouvrant la voie à une hausse des taux en juillet qui serait sa première hausse depuis 2011.

Mme Lagarde a déclaré que le taux de dépôt de -0,50 % devrait être à zéro ou "légèrement au-dessus" d'ici fin septembre, ce qui implique une hausse d'au moins 50 points de base (pb) par rapport aux niveaux actuels.

Les décideurs politiques sont également susceptibles de réaffirmer leur engagement à continuer de réinvestir le produit des obligations arrivant à échéance sur le marché, contribuant ainsi à soutenir les économies les plus faibles de la zone euro.

Graphique : La BCE semble prête à mettre fin aux achats d'actifs vers le milieu de l'année - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zjvqkgakmvx/ECBpathJune.PNG

2/ Une forte hausse des taux en juillet est-elle possible ?

Les économistes et les marchés prévoient une hausse des taux de 25 points de base en juillet, mais les spéculations sur une hausse plus importante se sont multipliées et ont été alimentées par l'inflation de la zone euro qui a atteint des niveaux record en mai.

Les gouverneurs des banques centrales néerlandaise, autrichienne, lettone et slovaque affirment qu'une hausse de 50 points de base devrait être une option.

Les remarques de Mme Lagarde avant les derniers chiffres de l'inflation laissaient entrevoir une hausse de 25 points de base, mais laissaient également la porte ouverte à des mesures plus importantes dans les mois à venir.

L'inflation de la zone euro s'étant accélérée à 8,1 % en mai, soit quatre fois plus que l'objectif de 2 % de la BCE, Mme Lagarde sera pressée sur la possibilité d'une hausse importante des taux.

Graphique : Les marchés parient que la BCE relèvera ses taux de plus de 100 points de base en 2022 -

3/ Pourquoi le taux neutre est-il si important ?

Eh bien, Lagarde a signalé d'autres hausses de taux vers le niveau neutre, voire au-dessus, de sorte qu'une idée de la position neutre de la BCE permettrait de savoir jusqu'où elle voit les taux augmenter.

Le taux neutre est un taux non observable qui amène la production économique en ligne avec son potentiel et qui n'est ni stimulant ni restrictif.

On estime qu'il se situe entre 1 % et 2 %, ce qui suggère que la BCE pourrait augmenter les taux bien avant 2023. Fabio Panetta, de la BCE, estime que la normalisation de la politique ne devrait pas viser à ramener les taux à un niveau neutre.

Graphique : Où se situe le taux neutre de la BCE ?

https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/dwvkrnjwzpm/ECBneutral.PNG

4/ Que signifie l'affaiblissement de la croissance économique pour les hausses de taux ?

La BCE est confrontée à un rétrécissement de la fenêtre d'opportunité pour normaliser les taux avant que la croissance ne ralentisse et elle pourrait être contrainte de choisir entre la lutte contre l'inflation et le soutien de la croissance, bien qu'en fin de compte son mandat soit la stabilité des prix.

L'inflation élevée qui comprime la consommation, la guerre en Ukraine et les blocages du COVID-19 de la Chine nuisent à l'économie mondiale. Les dernières prévisions de la BCE, jeudi, pourraient voir de fortes révisions à la baisse de la croissance et des estimations de l'inflation revues à la hausse.

Selon un récent sondage Reuters, les économistes attachent une probabilité médiane de 30 % à une récession au cours de l'année prochaine.

L'économiste en chef de la BCE, Philip Lane, prévient que tout mouvement de taux au-delà de septembre dépendra de l'évolution de l'inflation et de l'impact de la guerre en Ukraine.

Graphique : ECB chartpack - US and europe cesis - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/znvneomedpl/ECB%20chartpack%20-%20US%20and%20europe%20cesis.JPG

5/ La BCE s'inquiète-t-elle d'un euro faible ?

Des commentaires récents suggèrent que la monnaie est de nouveau sur la liste des préoccupations de la BCE. Un euro trop faible pourrait menacer les efforts visant à diriger l'inflation vers son objectif, a déclaré en mai François Villeroy de Galhau, responsable de la politique de la BCE.

Mais publiquement, la BCE est susceptible de s'en tenir à la ligne selon laquelle elle surveille mais ne cible pas les taux de change.

L'euro est en baisse de 6 % par rapport au dollar cette année, bien que cette baisse soit due au resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale qui a stimulé le dollar. Sur une base pondérée des échanges commerciaux, l'euro est en baisse plus modeste de 1,6 %.

Graphique : Graphique de la BCE - euro et inflation - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zdpxowgylvx/ECB%20chartpack%20-%20euro%20and%20inflation.JPG