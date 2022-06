AFGHANISTAN: APRÈS LE SÉISME, LES TALIBAN DEMANDENT LE DÉGEL DE FONDS

par Charlotte Greenfield

KABOUL, 25 juin (Reuters) - L'administration talibane au pouvoir en Afghanistan a appelé samedi la communauté internationale à annuler les sanctions à l'encontre du pays et à lever le gel des avoirs de la banque centrale à la suite du tremblement de terre qui a tué plus de 1.000 personnes et détruit des milliers d'habitations mercredi.

Le séisme de magnitude 6,1 qui a frappé l'est du pays a endommagé ou détruit 10.000 foyers et blessé environ 2.000 personnes, mettant à rude épreuve le système de santé du pays, déjà fragile.

Il constitue une épreuve majeure pour les taliban, qui se sont emparés du pouvoir en août dernier lors du retrait des forces internationales dirigées par les États-Unis après deux décennies de guerre.

"L'Émirat islamique demande au monde de donner aux Afghans leur droit le plus fondamental, qui est leur droit à la vie, en levant les sanctions, en dégelant nos avoirs et en apportant également une assistance", a déclaré à Reuters Abdul Qahar Balkhi, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Alors que l'aide humanitaire continue d'affluer vers l'Afghanistan, les fonds nécessaires au développement à plus long terme du pays ont été gelés lors de la prise de pouvoir des taliban, dont la communauté internationale ne reconnaît pas officiellement l'administration.

Des milliards de dollars de réserves de la banque centrale afghane restent gelés à l'étranger et les sanctions entravent le secteur bancaire alors que l'Occident fait pression pour obtenir des concessions en matière de droits de l'homme.

Les gouvernements occidentaux sont particulièrement préoccupés par les droits des femmes et des jeunes filles à travailler et à étudier sous le régime taliban. (Version française Benjamin Mallet)