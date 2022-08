Afghanistan-Attentat dans un quartier chiite de Kaboul, huit morts

KABOUL, 5 août (Reuters) - Un attentat a fait au moins huit morts et dix-huit blessés vendredi dans un quartier chiite de Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, ont indiqué les autorités.

"L'explosion s'est produite dans un endroit très fréquenté", a déclaré Khalid Zadran, porte-parole de la police municipale.

Le groupe Etat islamique (EI) a revendiqué l'attaque dans un message publié sur un compte Telegram servant à diffuser sa propagande.

Les groupes affiliés à l'EI représentent la menace la plus sérieuse pour la sécurité en Afghanistan, où les taliban ont repris le pouvoir en août 2021. (Reportage Mohammad Yunus Yawar et Rupam Jain; version française Elitsa Gadeva, édité par Camille Raynaud et Jean-Stéphane Brosse)