Afghanistan-Biden a validé le départ des troupes US le 31 août-représentants

(Actualisé tout du long avec précisions, déclarations supplémentaires, réunion du G7, représentant taliban)

WASHINGTON, 24 août (Reuters) - Le président américain, Joe Biden, a validé la recommandation du Pentagone de maintenir au 31 août la date de fin de l'opération militaire américaine en Afghanistan, et donc des évacuations menées depuis l'aéroport de la capitale, Kaboul, ont déclaré mardi à Reuters trois représentants américains.

Le chef de la Maison blanche a toutefois demandé au département de la Défense de préparer un plan de secours s'il devenait nécessaire pour l'armée américaine de rester plus longtemps dans le pays, a ajouté l'un d'eux, expliquant que le respect de la date butoir du 31 août dépendait de la fin du processus d'évacuation et de la coopération des taliban.

Washington a déployé des milliers de soldats à l'aéroport de Kaboul après la prise de pouvoir des taliban, obtenue par la force il y a dix jours à l'issue d'une offensive éclair à travers le pays.

Quelque 6.000 soldats américains contribuent à l'évacuation de ressortissants américains et d'Afghans considérés menacés dans le pays, tout en assurant la sécurité de l'aéroport de Kaboul pour permettre à d'autres pays de mener leurs propres opérations d'évacuation.

Plusieurs pays, dont la France et le Royaume-Uni, ont dit souhaiter que la date butoir du 31 août soit repoussée. Toutefois, aucun report n'a été décidé mardi lors d'une réunion virtuelle du G7 organisée en urgence pour discuter de la crise afghane.

Hôte de cette visioconférence, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a déclaré que le G7 s'était mis d'accord sur un plan pour encadrer ses relations avec les taliban et fixait comme condition première que le groupe islamiste permette le départ de civils afghans désireux de quitter le pays.

RISQUE D'ATTENTATS À L'AÉROPORT

Les taliban veulent toujours que les évacuations menées par les pays étrangers soient terminées le 31 août au plus tard, a souligné mardi le principal porte-parole du mouvement islamiste, appelant par ailleurs les Afghans à rester pour contribuer à la reconstruction du pays.

Zabihullah Mujahid a déclaré que les taliban n'avaient pas accepté un report de la date du 31 août convenue avec les Etats-Unis pour leur retrait d'Afghanistan. On ne sait pas pour l'instant si cela signifie qu'une interdiction formelle de quitter le pays entrera en vigueur pour les Afghans au-delà de cette date.

Selon un représentant américain s'exprimant sous couvert d'anonymat, Washington maintient des échanges réguliers avec les taliban, qu'il a informés que le calendrier de retrait dépendait de leur coopération.

Ce représentant a indiqué que le Pentagone avait recommandé lundi à Joe Biden de maintenir la date butoir du 31 août en évoquant des risques pour la sécurité des troupes américaines déployées en Afghanistan.

Joe Biden a chargé le directeur de la CIA, William Burns, de rencontrer lundi à Kaboul le chef politique des taliban, le mollah Abdul Ghani Baradar, a appris Reuters de deux sources.

Deux autres représentants américains ont déclaré que les Etats-Unis étaient de plus en plus préoccupés par de possibles attentats menés à l'aéroport de Kaboul par des kamikazes affiliés au groupe Etat islamique (EI).

Il ne s'agit plus de savoir si des attaques vont se produire, mais quand, a déclaré l'un d'eux, soulignant la nécessité pour les Américains de quitter l'Afghanistan avant toute attaque. (Reportage Steve Holland et Idrees Ali à Washington, avec James Mackenzie et Raju Gopalakrishnan; version française Jean Terzian, édité par Marc Angrand)