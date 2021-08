Afghanistan-Biden s'engage à évacuer tous les Américains qui le souhaitent

PARIS, 20 août (Reuters) - Le président américain Joe Biden s'est engagé vendredi à évacuer tous les Américains souhaitant quitter l'Afghanistan, alors que près de 13.000 d'entre eux ont déjà rejoint les Etats-Unis. "C'est l'une des évacuations les plus importantes et les plus difficiles de l'histoire et le seul pays au monde capable de déployer autant de puissance à l'autre bout du monde avec ce degré de précision, ce sont les Etats-Unis", a déclaré Joe Biden dans un discours à la Maison blanche.

"Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour assurer l'évacuation en toute sécurité de nos alliés et partenaires afghans, ainsi que des Afghans qui pourraient être pris pour cible en raison de leur association avec les Etats-Unis", a déclaré le président américain.

Joe Biden a aussi annoncé qu'une réunion du G7 se tiendrait la semaine prochaine au sujet de l'Afghanistan.

Les puissances étrangères ont cherché à accélérer les évacuations après avoir reçu des informations faisant état de représailles de la part des taliban, notamment contre des personnes ayant travaillé avec les forces dirigées par les Etats-Unis ou le précédent gouvernement soutenu par l'Occident.

Au total, les pays étrangers ont évacué plus de 18.000 personnes par avion depuis que les militants ont pris la capitale Kaboul, selon l'Otan, mais les gouvernements occidentaux sont critiqués pour ne pas avoir anticipé un exode aussi chaotique.

Des milliers d'Afghans désespérés se pressent encore à l'aéroport de Kaboul, où des taliban armés exhortent ceux qui n'ont pas de documents de voyage à rentrer chez eux. Douze personnes ont été tuées depuis dimanche dans et aux abords de l’aéroport, selon des responsables de l'Otan et des taliban. (Rédigé par Camille Raynaud, édité par Bertrand Boucey)