Afghanistan-Bruxelles appelle Kaboul à travailler avec les taliban

par Foo Yun Chee

BRUXELLES, 12 août (Reuters) - Le gouvernement afghan doit dialoguer avec les taliban pour parvenir à un accord inclusif, a déclaré jeudi le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, alors que les insurgés ont enregistré de nouveaux gains en Afghanistan sur fond de flambée des violences et de craintes migratoires.

"Nous encourageons la République islamique d'Afghanistan à régler les divergences politiques, accroître la représentation de toutes les parties prenantes et dialoguer avec les taliban avec une vision d'unité", a dit Josep Borrell.

Dans un communiqué, il a ajouté qu'un accord pacifique et respectueux des droits fondamentaux de tous les Afghans était la clé pour que Bruxelles continue de soutenir le pays.

Josep Borrell a par ailleurs exhorté les taliban à reprendre des pourparlers constructifs et réguliers, et à mettre fin immédiatement aux violences. Il a prévenu les insurgés que ceux-ci pourraient se retrouver isolés et ne disposer d'aucune légitimité et soutien internationaux s'ils prenaient le pouvoir par la force pour rétablir un émirat islamique. (Reportage Foo Yun Chee; version française Jean Terzian)