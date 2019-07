Afghanistan-Daech revendique un attentat contre une mosquée chiite

KABOUL, 6 juillet (Reuters) - Des combattants se réclamant de l'État islamique ont revendiqué samedi un attentat à la bombe qui a fait deux morts et 20 blessés dans une mosquée chiite de la province de Ghazni dans le centre de l'Afghanistan.

La bombe posée par des extrémistes à l'intérieur de la mosquée Mohammadiya a explosé vendredi soir, a déclaré Aref Noori, porte-parole du gouvernement provincial.

Selon des responsables gouvernementaux, l’engin explosif a été déposé avant les prières du vendredi.

L'État islamique cible fréquemment la minorité chiite afghane, dont elle considère les fidèles comme des apostats. L'EI affirme que l'explosion a fait 40 blessés.

Ghazni a récemment été le théâtre de violents affrontements entre les forces gouvernementales et les taliban.

L’État islamique revendique de plus en plus d'attaques contre des cibles civiles au moment où les pourparlers de paix entre représentants des Etats-Unis et des taliban s'intensifient pour mettre fin à la guerre dans le pays. (Mustafa Andalib à Ghazni; Danielle Rouquié pour le service français)