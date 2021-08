Afghanistan-Des troupes US atterrissent à Kaboul pour les évacuations

KABOUL, 14 août (Reuters) - Des troupes américaines ont atterri à Kaboul pour procéder à l'évacuation du personnel diplomatique et de civils dans la capitale afghane, a indiqué samedi un responsable américain, au lendemain de la prise de contrôle par les taliban de Kandahar et Herat, les deuxième et troisième villes du pays.

Le Pentagone a fait savoir que deux bataillons de Marines et un bataillon d'infanterie de l'US Army seraient envoyés à Kaboul d'ici dimanche soir, soit environ 3.000 soldats.

"Ils arrivent, leur arrivée va se poursuivre jusqu'à demain", un responsable américain a dit à Reuters sous couvert d'anonymat.

Une unité d'infanterie de combat va aussi quitter Fort Bragg, en Caroline du Nord, pour le Koweït, a aussi fait savoir le Pentagone, précisant que cette unité agirait comme une force de réaction rapide à Kaboul en cas de besoin.

Plusieurs pays occidentaux ont indiqué s'apprêter à dépêcher des troupes pour procéder à l'évacuation du personnel diplomatique à Kaboul alors que la situation sécuritaire se détériore au fur et à mesure que progressent les taliban.

Les insurgés ont vu leur emprise croître à un rythme effréné ces derniers jours comme en témoigne la prise de contrôle, vendredi, de Kandahar et Herat.

Les Nations unies examinent la situation sécuritaire en Afghanistan "heure par heure" mais ne prévoient pas, pour l'heure, d'évacuer leurs personnel présent sur place, a déclaré vendredi Stéphane Dujarric, porte-parole de l'organisation. (Bureau de Kaboul, version française Matthieu Protard)