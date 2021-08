Afghanistan-Fausses funérailles à Khost pour fêter le départ des Américains

31 août (Reuters) - Des partisans des taliban ont défilé mardi à Khost, dans l'est de l'Afghanistan, avec de faux cercueils aux couleurs des Etats-Unis et des pays de l'Otan, dont la France, pour célébrer le départ des derniers soldats américains la veille.

Cette parodie de funérailles organisée dans une rue de la ville a été suivie par une vaste foule. Certains badauds brandissaient des armes, d'autres photographiaient la scène à l'aide de leurs téléphones portables.

"Le 31 août est notre jour de la liberté. En ce jour, les forces occupantes des Etats-Unis et de l'Otan ont fui le pays", a déclaré un responsable des taliban, Qari Saeed Khosti, à une chaîne de télévision locale, Zhman TV, qui couvrait l'événement.

Les images en provenance de Khost ont été largement partagées sur les réseaux sociaux tout comme d'autres vidéos montrant des miliciens tirant des coups de feu en l'air à Kaboul ou celle d'un homme suspendu à un hélicoptère américain Black Hawk au-dessus de la ville de Kandahar.

Sur d'autres vidéos postées mardi, on a pu voir des membres de la milice islamiste portant des treillis américains marchant dans l'aéroport de Kaboul, certains brandissant des fusils flambant neufs, d'autres essayant des lunettes de vision nocturne sophistiquées.

Reuters n'a pu vérifier l'authenticité de toutes ces images.

Le dernier soldat américain en Afghanistan a embarqué à bord d'un vol au départ de Kaboul lundi soir, à minuit moins une minute, au terme de l'évacuation chaotique de quelque 123.000 civils afghans depuis la mi-août.

Avant de quitter les lieux et de clôturer l'intervention lancée il y a 20 ans par le président des Etats-Unis George W. Bush à la suite des attentats du 11-Septembre, les troupes américaines ont détruit, selon le Pentagone, plus de 70 avions et des dizaines de véhicules blindés et ont désactivé les systèmes de défense aérienne qui leur avait permis d'intercepter des roquettes tirées par l'Etat islamique contre l'aéroport de Kaboul lundi matin.

(John Geddie; version française Jean-Stéphane Brosse)