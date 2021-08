Afghanistan-Johnson et Macron ont évoqué un projet de résolution à l'Onu

LONDRES, 16 août (Reuters) - Boris Johnson et Emmanuel Macron sont convenus lundi que le Royaume-Uni et la France devaient collaborer au Conseil de sécurité de l'Onu sur la question de l'Afghanistan, notamment avec un possible projet de résolution commun, a fait savoir Downing Street.

Le Premier ministre britannique a exprimé lors d'un entretien avec le président français son souhait de réunir par visioconférence les dirigeants du G7 dans les prochains jours, ont indiqué ses services. (Reportage Kate Holton, version française Bertrand Boucey et Jean Terzian)