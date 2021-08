Afghanistan-L'OMS n'a de matériel médical que pour une semaine

LE CAIRE, 24 août (Reuters) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) ne dispose en Afghanistan que de matériel pour une semaine, les restrictions à l'aéroport de Kaboul bloquant la livraison de fournitures médicales, a indiqué mardi un responsable régional.

L'organisation s'inquiète également de l'impact de la situation actuelle sur les infections au coronavirus SARS-CoV-2, le nombre de tests réalisés ayant chuté de 77% au cours de la dernière semaine, ont déclaré des responsables du bureau de l'OMS pour la Méditerranée orientale lors d'un point de presse.

Ils ont indiqué que 95% des établissements de santé en Afghanistan étaient opérationnels mais que certaines femmes membres du personnel médical n'étaient pas retournées à leur poste et que certaines patientes avaient peur de sortir de chez elles.

Plus de 500 tonnes de fournitures médicales, dont du matériel chirurgical et des traitements contre la malnutrition sévère sont bloquées en raison des restrictions imposées à l'aéroport de Kaboul, a indiqué lundi l'OMS. (Reportage Nafisa Eltahir et Aidan Lewis, version française Valentine Baldassari, édité par Blandine Hénault)