Afghanistan-L'Onu appelle les taliban à la plus grande retenue

par Michelle Nichols

NEW YORK, 15 août (Reuters) - Le Secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a appelé dimanche les taliban et toutes les parties prenantes à faire preuve de la plus grande retenue afin de protéger les vies et s'est dit particulièrement préoccupé par l'avenir des femmes et des filles en Afghanistan.

Les combattants talibans étaient dimanche proches de reprendre le contrôle d'Afghanistan après être entrés dans Kaboul tandis que le président Ashraf Ghani a quitté le pays.

"On continue de signaler de graves abus et violations des droits de l'homme dans les communautés les plus touchées par les combats", a déclaré le porte-parole de l'Onu, Stéphane Dujarric, dans un communiqué, ajoutant que Antonio Guterres "est particulièrement préoccupé par l'avenir des femmes et des filles, dont les droits durement acquis doivent être protégés".

"Toutes les exactions doivent cesser. Il appelle les talibans et toutes les autres parties à s'assurer que (...) les droits et libertés de tous sont respectés et protégés", a ajouté le porte-parole. (Reportage Michelle Nichols, version française Matthieu Protard)