Afghanistan-Le Canada va reprendre les vols d'évacuation

18 août (Reuters) - Le Canada prévoit de reprendre les vols militaires vers l'Afghanistan afin d'évacuer des civils, ont déclaré mardi les forces armées canadiennes (FAC).

"Les vols de la FAC soutiendront les opérations en cours et évacueront autant d'Afghans à risque, du fait de leurs liens avec le Canada, que possible", a déclaré une porte-parole de la FAC.

Les forces américaines ont dû interrompre toutes les évacuations après que des milliers de personnes cherchant à fuir l'Afghanistan se sont pressées lundi à l'aéroport de Kaboul, au moment où les taliban entraient dans la capitale.

La piste et le tarmac de l'aéroport sont maintenant libres et les vols militaires évacuant les diplomates et certains civils ont commencé à décoller mardi matin, a déclaré à Reuters un responsable de la sécurité occidentale à l'aéroport de Kaboul.

Des vols transportant des Afghans sont arrivés au Canada dès lundi soir. (Reportage Aishwarya Nair et Ann Maria Shibu à Bangalore et Steve Scherer à Ottawa; version française Camille Raynaud)