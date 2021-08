Afghanistan-Le Pentagone annonce la reprise des vols d'évacuation à Kaboul

WASHINGTON, 16 août (Reuters) - Le département américain de la Défense a annoncé lundi que le tarmac de l'aéroport de Kaboul avait été rouvert, quelques heures après la suspension des vols en partance ou à destination de la capitale afghane.

Un représentant du Pentagone a déclaré à des journalistes à Washington qu'un appareil C-17 de l'armée américaine avait atterri à Kaboul et qu'un autre y était attendu plus tard dans la journée. (Reportage Idrees Ali et David Brunnstrom; version française Jean Terzian)