Afghanistan-Le retrait des troupes US achevé

WASHINGTON, 31 août (Reuters) - Les Etats-Unis ont achevé lundi leur retrait d'Afghanistan, après avoir effectué de nombreux vols d'évacuation qui n'ont cependant pas permis de faire sortir les milliers d'Afghans et les centaines d'Américains qui cherchent encore à échapper au régime taliban.

L'armée américaine était intervenue dans le pays il y a vingt ans sur ordre du président George W. Bush pour pourchasser le groupe djihadiste Al Qaïda à la suite des attentats du 11 septembre.

"Il y a beaucoup de tristesse associée à ce départ", a déclaré le général des Marines Frank McKenzie, chef du Central Command qui supervise les opérations militaires américaines au Moyen-Orient. "Mais je pense que si nous étions restés dix jours de plus, nous n'aurions pas pu faire sortir tout le monde."

En partant, les troupes américaines ont détruit plus de 70 avions, des dizaines de véhicules blindés et mis hors d'état de nuire des défenses aériennes.

Un porte-parole des taliban, Qari Yusuf, cité par la chaîne Al Djazira, s'est félicité du départ des soldats américains, y voyant le début de l'indépendance du pays.

"Les derniers soldats américains ont quitté l'aéroport de Kaboul et notre pays a conquis sa pleine indépendance", a-t-il dit.

Dans un communiqué publié quelques heures après le retrait des forces américaines, le président américain Joe Biden a déclaré qu'il que le monde allait faire en sorte que les taliban respectent leur engagement d'autoriser un passage sûr pour ceux qui veulent quitter l'Afghanistan. (Reportage Phil Stewart et Idrees Ali avec David Brunnstrom et Humeyra Pamuk, rédigé par Phil Stewart et Arshad Mohammed; version française Camille Raynaud)