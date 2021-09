Afghanistan-Les USA condamnent les déclarations d'un représentant taliban

WASHINGTON, 24 septembre (Reuters) - Le porte-parole du département d'Etat américain, Ned Price, a déclaré vendredi que les Etats-Unis condamnent fermement les déclarations faites par un représentant taliban et rapportées par Associated Press (AP), selon lesquelles le groupe allait rétablir l'usage des amputations et des exécutions comme punition en Afghanistan.

Ned Price répondait aux commentaires faits par le mollah Nooruddin Turabi et a affirmé que ces punitions "constitueraient une violation évidente des droits de l'homme".

"Nous nous tenons fermement aux côtés de la communauté internationale pour que les auteurs de ces abus, ou de tout autre abus de ce type, soient tenus pour responsables", a déclaré Ned Price.

Washington a déclaré que toute reconnaissance potentielle du nouveau gouvernement dirigé par les taliban à Kaboul dépendrait du respect des droits de l'homme. (Reportage Simon Lewis et Humeyra Pamuk; version française Camille Raynaud)