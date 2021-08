Afghanistan-Les USA ont évacué 2.500 ressortissants au cours de la semaine

WASHINGTON, 21 août (Reuters) - Les Etats-Unis ont évacué 2.500 ressortissants américains de la capitale afghane Kaboul au cours de la semaine écoulée, ont indiqué samedi de hauts représentants à Washington, ajoutant que les opérations d'évacuations s'accompagnaient de défis en matière de "temps et d'espace".

S'exprimant lors d'un point de presse au Pentagone, le général William Taylor a déclaré que 17.000 personnes avaient jusqu'à présent été évacuées d'Afghanistan, parmi lesquelles 2.500 Américains.

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a dit ne pas disposer précisément du nombre d'Américains toujours présents à Kaboul et, plus largement, en Afghanistan.

"Nous luttons à la fois contre le temps et l'espace", a déclaré John Kirby aux journalistes. "Nous tentons de mener cette course le plus rapidement et de la manière la plus sécurisée possible". (Reportage Idrees Ali et Humeyra Pamuk; version française Jean Terzian)