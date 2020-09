Afghanistan-Les pourparlers de paix ont débuté samedi à Doha

12 septembre (Reuters) - Les talibans et le gouvernement afghan ont entamé samedi des négociations de paix directes à Doha, la capitale du Qatar, avec pour objectif de mettre fin à près de deux décennies d'un conflit qui a ravagé le pays et tué des dizaines de milliers de combattants et de civils.

"Le choix de votre système politique vous appartient", a déclaré le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo aux deux parties lors de la cérémonie d'ouverture.

Ces discussions s'ouvrent au lendemain du 19e anniversaire des attaques du 11 septembre 2001 contre les États-Unis qui ont déclenché l'engagement militaire en Afghanistan, le plus long jamais réalisé par Washington.

Le chef du Conseil de paix afghan, Abdullah Abdullah, a déclaré pour sa part que, si les deux parties se donnaient la main "et travaillaient honnêtement pour la paix, la misère actuelle dans le pays prendra fin".

Les responsables, les diplomates et les analystes estiment que si cette négociation est un succès en soi, le chemin vers la paix reste encore long et tortueux.

"Les négociations devront aborder une série de profondes questions sur le type de pays que les Afghans souhaitent", a souligné Deborah Lyons, la représentante spéciale des Nations unies pour l'Afghanistan, au Conseil de sécurité des Nations unies ce mois-ci.

La pression est forte de la part de l'administration américaine. En campagne pour sa réélection le 3 novembre prochain, Donald Trump entend bien tenir sa promesse de retirer la majeure partie de ses troupes stationnées en Afghanistan.

Le mouvement a déjà été largement engagé et les troupes stationnées dans le pays devraient être composées de moins de 5.000 soldats américains contre environ 13.000 lorsque l'accord entre les États-Unis et les Taliban a été signé en février dernier.

Depuis 2001, plus de 2.300 soldats américains et environ 450 soldats britanniques ont été tués en Afghanistan. (Hamid Shalizi et Abdul Qadir Sediqi; version française Camille Raynaud et Jean-Michel Bélot)