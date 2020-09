Afghanistan-Les pourparlers de paix s'ouvrent samedi à Doha, au Qatar

12 septembre (Reuters) - Les talibans et le gouvernement afghan entameront des négociations de paix directes samedi à Doha, la capitale du Qatar, avec pour objectif de mettre fin à près de deux décennies d'un conflit qui a ravagé le pays et tué des dizaines de milliers de combattants et de civils.

Il s'agit également de la plus longue action militaire des États-Unis à l'étranger.

Les responsables, les diplomates et les analystes affirment que si réunir les deux parties pour des négociations a été un succès en soi, cela ne signifie pas que le chemin vers la paix sera facile.

"Les négociations devront aborder une série de profondes questions sur le type de pays que les Afghans souhaitent", a déclaré Deborah Lyons, la représentante spéciale des Nations unies pour l'Afghanistan, au Conseil de sécurité des Nations unies ce mois-ci.

Les discussions s'ouvriront par une cérémonie d'inauguration à laquelle participera le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Elle aura lieu au lendemain du 19e anniversaire des attaques du 11 septembre 2001 contre les États-Unis qui ont déclenché leur engagement militaire en Afghanistan. (Hamid Shalizi et Abdul Qadir Sediqi; version française Camille Raynaud)