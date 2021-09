Afghanistan-Les taliban disent contrôler complètement le Panchir

6 septembre (Reuters) - Les taliban ont pris le contrôle de la province du Panchir, région montagneuse située au nord de Kaboul où un noyau de forces d'opposition s'est regroupé depuis le 15 août, a annoncé lundi le porte-parole des taliban, Zabihullah Mujahid.

Des photos publiées sur les réseaux sociaux montraient des taliban devant les portes du siège du gouverneur de la province du Panchir.

Aucune nouvelle n'a été donnée dans l'immédiat par Ahmad Massoud, chef du Front national de la résistance afghane (FNRA).

