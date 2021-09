Afghanistan-Les taliban disent que l'Onu leur a promis de l'aide lors d'une rencontre à Kaboul

5 septembre (Reuters) - Les représentants taliban se sont entretenus avec le secrétaire général adjoint des Nations unies aux affaires humanitaires, qui leur a promis de maintenir l'aide aux Afghans, a annoncé le porte-parole des taliban, Souhail Shaheen.

Le mollah Abdul Ghani Baradar et d'autres responsables taliban ont rencontré Martin Griffiths alors que l'Afghanistan fait face à une possible catastrophe humanitaire après une grave période de sécheresse et l'effondrement de son économie.

"La délégation des Nations unies a promis de continuer à apporter de l'aide au peuple afghan et qu'elle demanderait à ses membres d'offrir, eux aussi, leur aide à l'Afghanistan lors de ses prochaines réunions", a écrit le porte-parole des taliban sur Twitter.

Souhail Shaheen a ajouté que les taliban avaient assuré la délégation onusienne de leur "coopération et (qu'ils fourniraient à l'Onu) les infrastructures nécessaires".

L'Onu devrait convoquer une conférence internationale concernant l'aide humanitaire à apporter à l'Afghanistan à Genève le 13 septembre afin d'éviter ce que le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a qualifié de "catastrophe humanitaire imminente". (James Mackenzie; version française Camille Raynaud)