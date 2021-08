Afghanistan-Les taliban entrent à Kaboul, président et diplomates fuient

* Les taliban ont atteint Kaboul après une offensive éclair

* Et excluent tout gouvernement de transition

* Le président Ashraf Ghani a quitté le pays

* Diplomates et Afghans se réfugient à l'aéroport

* Les taliban veulent montrer une image plus modérée

KABOUL, 15 août (Reuters) - Vingt ans après été renversés par une coalition emmenée par les Etats-Unis, les combattants taliban étaient dimanche proches de reprendre le pouvoir en Afghanistan après être entrés dans la capitale afghane tandis que le président Ashraf Ghani a quitté le pays expliquant vouloir éviter un bain de sang.

À la tombée de la nuit, la télévision de télévision afghane 1TV a rapporté que de multiples explosions avaient été entendues dans Kaboul qui avait été largement plus calme dans la journée.

D'après la chaîne, des coups de feu ont été entendus près de l'aéroport de la capitale où diplomates étrangers, membres du gouvernement et Afghans ont fui pour quitter le pays.

L'organisation humanitaire Emergency a déclaré que 80 blessés avaient été transportés à son hôpital de Kaboul, qui était bondé, expliquant avoir dû limiter les admissions aux cas les plus critiques.

Des interrogations subsistaient sur la destination d'Ashraf Ghani et sur la transition du pouvoir dans le pays après l'avancée fulgurante des talibans ces dernières semaines.

Leur progression s'est accélérée avec le retrait des troupes américaines et étrangères, conformément au souhait du président Joe Biden.

Les taliban sont entrés dans le palais présidentiel et en ont pris le contrôle, ont déclaré deux hauts commandants à Kaboul.

La chaîne de télévision Al Jazeera a montré des images de commandants taliban dans le palais avec des dizaines de combattants armés.

Les talibans ont également déclaré avoir pris le contrôle de la plupart des quartiers situés à la périphérie de la capitale.

Dans un message publié sur Facebook, Ashraf Ghani a déclaré avoir quitté le pays pour éviter un bain de sang, sans toutefois préciser où il se trouvait.

Un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur a déclaré que le président était parti au Tadjikistan tandis qu'un responsable au ministère des Affaires étrangères a déclaré que sa localisation était inconnue.

Les taliban ont indiqué qu'ils vérifiaient ses déplacements.

Les diplomates américains ont été transportés par hélicoptère de leur ambassade à l'aéroport alors que les forces afghanes, entraînées pendant des années et équipées par les États-Unis et d'autres pays pour des milliards de dollars, avaient quasiment disparu.

L'ambassade des États-Unis a déclaré dans une alerte de sécurité que "la situation en matière de sécurité à Kaboul évolu(ait) rapidement", y compris à l'aéroport, ajoutant que, selon certaines informations, l'aéroport avait été la cible de tirs.

Deux sources au fait de la situation à l'aéroport n'étaient pas en mesure de confirmer ces informations.

Des centaines d'Afghans, dont certains ministres et employés du gouvernement, ainsi que des civils, dont de nombreuses femmes et enfants, se sont entassés dans le terminal de l'aéroport de Kaboul, attendant désespérément des vols pour partir.

Les combattants taliban sont entrés dans Kaboul "de tous les côtés", a déclaré à Reuters un haut responsable du ministère de l'Intérieur, et des tirs sporadiques ont été signalés dans la ville.

Dimanche, le ministre de l'Intérieur du gouvernement, Abdul Sattar Mirzakawal, a déclaré que le pouvoir serait remis à une administration transitoire. Il a tweeté : "Il n'y aura pas d'attaque sur la ville, il est convenu qu'il y aura une passation de pouvoir pacifique".

Toutefois, deux responsables taliban ont déclaré à Reuters qu'il n'y aurait pas de gouvernement de transition. Les taliban avaient précédemment déclaré qu'ils attendaient que le gouvernement se rende pacifiquement.

CRAINTE DE RETOUR DE LA CHARIA

De nombreux Afghans craignent que les taliban ne reviennent aux anciennes pratiques religieuse en imposant notamment la charia. Sous leur règne de 1996 à 2001, les femmes ne pouvaient pas travailler et des punitions telles que la lapidation, le fouet ou la pendaison étaient administrées.

Les taliban ont cherché à présenter un visage plus modéré, promettant de respecter les droits des femmes et de protéger les étrangers et les Afghans.

"Nous assurons à la population, en particulier dans la ville de Kaboul, que les propriétés, les vies (des Afghans) sont en sécurité", a déclaré le porte-parole des taliban Suhail Shaheen à la chaîne britannique BBC, précisant qu'un transfert de pouvoir était attendu dans quelques jours.

De nombreuses rues de Kaboul étaient bondées de voitures avec des Afghans cherchant à rentrer chez eux ou tentant de rejoindre l'aéroport, selon des témoignages d'habitants.

Des responsables américains ont indiqué que des diplomates étaient transportés par hélicoptère à l'aéroport depuis l'ambassade américaine. Un responsable de l'OTAN a déclaré que des membres du personnel de l'Union européenne s'étaient installés dans un quartier plus sûr de Kaboul.

Les troupes américaines continuent d'arriver à l'aéroport, alors que l'on craint que des forces de sécurité afghanes, lourdement armés, ne se "mutinent" faute d'engagement de Washington au sujet de leur évacuation, a déclaré une personne au fait du sujet.

Les pays européens, dont la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, ont également déclaré qu'ils déplaçaient leurs diplomates à l'aéroport et s'efforçaient de faire sortir du pays leurs ressortissants, ainsi que des employés afghans.

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a déclaré qu'il avait discuté de l'évolution de la situation avec la Grande-Bretagne, le Canada, le Danemark et les Pays-Bas.

(Bureaux de Kaboul et de Washington, version française Matthieu Protard )