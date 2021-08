Afghanistan-Les taliban progressent dans le Sud, prennent Kandahar et Lashkar Gah

KABOUL, 13 août (Reuters) - Les taliban se sont emparés vendredi des capitales de deux provinces voisines du sud de l'Afghanistan, prenant le contrôle de Kandahar, deuxième plus grande ville du pays et chef-lieu de la province éponyme, ainsi que de Lashkar Gah, capitale de la province du Helmand, selon des responsables locaux.

Un responsable provincial a par ailleurs signalé que les insurgés contrôlaient la majeure partie de la troisième ville du pays, Herat, capitale de la province occidentale du même nom, frontalière avec l'Iran.

Dans le sud du pays, berceau du mouvement de ces combattants pachtounes où leur ancrage n'a jamais totalement disparu, les taliban ont renforcé leurs positions.

"Après des affrontements violents la nuit dernière, les taliban ont pris le contrôle de la ville de Kandahar", a déclaré à Reuters un représentant du gouvernement local après que les insurgés ont revendiqué la conquête de la ville.

Les forces gouvernementales contrôlent encore l'aéroport de la ville, qui abritait la deuxième plus grande base américaine en Afghanistan durant leur intervention militaire de deux décennies dans le pays.

Dans la province voisine du Helmand, les taliban se sont emparés de la capitale Lashkar Gah après deux semaines de violents combats, a déclaré vendredi un responsable de la police.

Selon ce fonctionnaire, qui a requis l'anonymat, des responsables locaux et des gradés de l'armée ont quitté par hélicoptère jeudi vers minuit le siège du gouvernement provincial, leur dernière place forte dans la ville.

Les quelque 200 soldats restés sur place se sont ensuite rendus aux taliban, avec l'intervention des dirigeants tribaux locaux, a-t-il expliqué.

A l'approche de la fin programmée de l'intervention militaire américaine, le 31 août, qui marquera aussi le retrait des troupes de l’Otan, les taliban ont intensifié leurs offensives à travers le pays.

Ils ont rapidement renforcé ces derniers jours leurs positions dans le nord du pays, dans lequel ils sont traditionnellement peu présents.

Le gouvernement contrôle encore la plus grande ville du nord, Mazar-i-Sharif, la cité de Jalalabad, près de la frontière avec le Pakistan à l'est, ainsi que Kaboul mais les services de renseignements américains estiment que la capitale pourrait tomber d'ici trois mois si les taliban continuent leur progression fulgurante. (Bureau de Kaboul, rédigé par Robert Birsel; version française Camille Raynaud et Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)