Afghanistan-Les taliban tirent des roquettes sur l'aéroport de Kandahar

KABOUL, 1er août (Reuters) - Les combattants talibans ont frappé l'aéroport de Kandahar, dans le Sud de l'Afghanistan, avec au moins trois roquettes dans la nuit de samedi à dimanche, a annoncé un porte-parole du groupe rebelle, ajoutant que l'objectif était de contrer les frappes aériennes menées par les forces gouvernementales afghanes.

"Nous avons pris pour cible l'aéroport de Kandahar parce que l'ennemi l'utilisait comme un centre pour mener des frappes aériennes contre nous", a dit à Reuters Zabiullah Mujahid, un porte-parole des talibans.

Des officiels gouvernementaux afghans ont indiqué pour leur part que les attaques à la roquette avaient contraint les autorités à suspendre tous les vols et que la piste avait été partiellement endommagée. Ils n'étaient pas en mesure dans l'immédiat de dire si l'attaque avait fait des victimes.

Selon eux, les talibans considèrent Kandahar comme un point stratégique majeur pour assurer une domination complète sur cinq autres provinces.

Les affrontements avec les forces afghanes se sont intensifiés sur place et dans la province voisine de Helmand.

Dans l'Ouest du pays, les officiels afghans ont indiqué que les taliban étaient en train de prendre rapidement le contrôle de bâtiments stratégiques dans la ville de Heraat, contraignant les civils à rester chez eux.

Cette dernière offensive des taliban en Afghanistan a suivi le retrait du pays des troupes américaines et de l'Otan. Ces dernières semaines, le groupe fondamentaliste islamiste a revendiqué le contrôle de plus de la moitié du territoire, dont des points de passage frontaliers avec l'Iran et le Pakistan. (Reportage bureau de Kaboul, Gilles Guillaume pour la version française)