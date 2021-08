Afghanistan-Les théologiens décideront du rôle des femmes-responsable taliban

18 août (Reuters) - Le rôle des femmes en Afghanistan devrait être déterminé par un conseil de théologiens islamiques, a déclaré mercredi à Reuters un haut responsable taliban, alors que la communauté internationale s'inquiète d'un recul des droits des femmes dans le pays après la prise de pouvoir des taliban à Kaboul.

"Nos oulémas (érudits) décideront si les filles sont autorisées à aller à l'école ou non", a déclaré Waheedullah Hashimi, qui a accès au processus décisionnel du groupe.

"Ils décideront si elles doivent porter le hijab, la burqa, ou seulement (un) voile avec une abaya ou autre, ou non. C'est à eux de décider", a-t-il ajouté dans un entretien.

Le hijab est un foulard couvrant la tête, l'abaya un vêtement couvrant l'ensemble du corps à l'exception du visage, des pieds et des mains et la burqa est un voile intégral, déjà imposé par les taliban lorsqu'ils étaient au pouvoir dans les années 1990.

Au cours d'une première conférence de presse à Kaboul depuis leur prise de pouvoir, le principal porte-parole des taliban, Zabihullah Mujahid, a déclaré mardi que les femmes seraient autorisées à travailler et à étudier, ajoutant qu'elles "seront très actives dans la société, mais dans le cadre de l'islam".

Durant leur précédent règne en Afghanistan, de 1996 à 2001, avec un système basé sur la charia, les taliban avaient interdit aux femmes de travailler. Les filles n'étaient pas autorisées à aller à l'école et les femmes devaient porter une burqa pour sortir à condition, aussi, d'être accompagnées d'un parent masculin.

Celles qui enfreignaient les règles étaient parfois humiliées et battues en public par la police religieuse des taliban.

Les dirigeants occidentaux ont déclaré qu'ils jugeraient le nouveau pouvoir taliban sur ses actes, notamment sur la manière dont il traitera les filles et les femmes.

"Nous jugerons ce régime sur la base des choix qu'il fera et sur ses actes plutôt que sur ses paroles, sur son attitude face au terrorisme, au crime et à la drogue, ainsi que sur l'accès humanitaire et les droits des filles à recevoir une éducation", a déclaré mercredi le Premier ministre britannique Boris Johnson.

"En Afghanistan, 99,99% des gens sont musulmans et croient en l'Islam", a souligné Waheedullah Hashimi. "Lorsque vous croyez en une loi, vous devez absolument l'appliquer. Nous avons un conseil, un conseil très important des oulémas. Ils décideront de ce qu'il faut faire." (Rédigé par Raju Gopalakrishnan; version française Kate Entringer, édité par Jean Terzian)