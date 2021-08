Afghanistan-Londres appelle à ne pas reconnaître les taliban comme gvt afghan

LONDRES, 15 août (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé dimanche à ce qu'aucun pays ne reconnaisse de façon bilatérale les taliban comme gouvernement afghan.

Boris Johnson a ajouté qu'il était clair qu'il y aurait très bientôt un nouveau gouvernement à Kaboul, la capitale afghane.

"Il est important que l'Occident travaille pour faire comprendre au nouveau gouvernement que personne ne veut que l'Afghanistan soit un terrain pour la terreur", a dit le Premier ministre.

Selon lui, la situation en Afghanistan continue d'être difficile et devient de plus en plus difficile. (Reportage par Costas Pitas, version française Matthieu Protard)