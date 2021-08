Afghanistan-Paris espère toujours que les taliban partageront le pouvoir

PARIS, 27 août (Reuters) - La France exclut toujours des discussions directes avec les taliban mais espère que le processus politique dans le prolongement des discussions entamées l'an dernier à Doha permettra d'aboutir à un gouvernement incluant d'autres mouvements politiques, a réaffirmé vendredi le secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes, Clément Beaune.

"On espère (...) que les taliban ne confisquent pas le pouvoir, mais aujourd'hui ils l'ont", a-t-il souligné sur Europe 1.

"On ne va pas établir un dialogue politique avec eux", a-t-il déclaré en ajoutant qu'"il ne s'agit pas de reconnaître les taliban".

Pour autant, au-delà de la victoire militaire des taliban sur le terrain, la France espère que le processus politique de discussions entre les différentes formations politiques afghanes entamé en septembre 2020 dans la capitale qatarie Doha permettra d'aboutir à un "gouvernement qui ne soit pas confisqué" par des taliban.

Si un gouvernement incluant "d'autres sensibilités politiques" prend forme "dans quelques semaines ou quelques mois", "dans ce cas-là on pourrait avoir un certain nombre de contacts", a expliqué Clément Beaune.

Défendant une forme de pragmatisme diplomatique, il a précisé que la France comptait garder "toutes les options ouvertes pour essayer que l'Afghanistan s'en sorte le moins mal possible dans les mois qui viennent" car de toutes façons "on ne reconnaît pas un régime, on reconnaît un pays".

Au vu de la situation sécuritaire sur place, Emmanuel Macron a annoncé jeudi que l'ambassadeur de France en Afghanistan, David Martinon, devait revenir à Paris au moins provisoirement.

"Nous garderons un ambassadeur auprès de l'Afghanistan parce que nous aurons besoin notamment pour (les) opérations humanitaires d'urgence et dans la durée d'avoir une forme de lien. Ça ne veut pas dire approbation ou reconnaissance des taliban ça veut dire qu'il y encore (...) un lien avec la société afghane, avec l'Afghanistan", a résumé Clément Beaune.

