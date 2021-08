Afghanistan-Paris relocalise son ambassade à l'aéroport de Kaboul

PARIS, 15 août (Reuters) - La France a décidé dimanche de relocaliser son ambassade à l'aéroport de Kaboul en raison de la situation sécuritaire en Afghanistan après l'entrée des combattants taliban dans la capitale afghane, a annoncé le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.

"Face à la dégradation extrêmement rapide de la situation sécuritaire en Afghanistan, les autorités françaises ont décidé de relocaliser leur ambassade sur le site de l’aéroport de Kaboul, qui reste donc en fonction et active pour procéder notamment à l’évacuation de l’ensemble de nos compatriotes qui se trouveraient encore dans le pays", déclare dans un communiqué Jean-Yves Le Drian.

L'Allemagne et l'Italie ont annoncé la fermeture de leur ambassade à Kaboul et l'évacuation du personnel diplomatique. (Reportage Elizabeth Pineau et Matthieu Protard)