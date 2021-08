Afghanistan-Paris relocalise son ambassade à l'aéroport de Kaboul

PARIS, 15 août (Reuters) - La France a décidé de relocaliser son ambassade sur le site de l'aéroport de Kaboul en raison de la situation sécuritaire en Afghanistan après l'entrée des combattants taliban dans la capitale afghane, a annoncé dimanche le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.

Le ministre a ajouté que le ministère des armées aller déployer dans les prochaines heures des renforts militaires et des moyens aériens aux Émirats arabes unis afin de pouvoir commencer des évacuations vers Abou Dabi.

"Face à la dégradation extrêmement rapide de la situation sécuritaire en Afghanistan, les autorités françaises ont décidé de relocaliser leur ambassade sur le site de l’aéroport de Kaboul, qui reste donc en fonction et active pour procéder notamment à l’évacuation de l’ensemble de nos compatriotes qui se trouveraient encore dans le pays", déclare dans un communiqué Jean-Yves Le Drian.

Il a aussi précisé que des opération d'évacuation étaient en cours depuis des semaines.

L'Elysée a par ailleurs indiqué qu'un conseil de défense sur la situation en Afghanistan se tiendrait lundi à 12h00 en visio-conférence.

L'Allemagne et l'Italie ont annoncé la fermeture de leur ambassade à Kaboul et l'évacuation du personnel diplomatique. (Reportage Elizabeth Pineau et Matthieu Protard)