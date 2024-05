KABOUL, 19 mai (Reuters) - Au moins 47 personnes sont mortes à la suite de fortes pluies et d'inondations dans le nord de l'Afghanistan, a déclaré un responsable dimanche, au lendemain d'un bilan similaire dans une province du centre du pays.

Shamsudden Mohammedi, chef du département de l'information de la province de Faryab, dans le nord du pays, a déclaré à Reuters qu'au moins 300 maisons avaient été détruites, d'après un premier bilan.

Samedi, au moins 50 personnes ont trouvé la mort dans la province centrale de Ghor, a déclaré Mawlawi Abdul Hai Zaeem, chef du département de l'information de la province.

Les Nations unies considèrent l'Afghanistan, sujet aux catastrophes naturelles, comme l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique.

La semaine dernière, des inondations soudaines provoquées par de fortes pluies ont dévasté des villages du nord de l'Afghanistan, faisant 315 morts et plus de 1.600 blessés, selon les autorités. (Reportage de Mohammad Yunus Yawar à Kaboul ; rédigé par Ariba Shahid à Karachi et par William Mallard, version française Benjamin Mallet)