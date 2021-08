Afghanistan-Plus de 60 pays appellent à ne pas empêcher les départs

WASHINGTON, 16 août (Reuters) - Plus de 60 pays ont publié un communiqué commun dans lequel ils déclarent que les Afghans et les ressortissants d'autres pays désireux de quitter l'Afghanistan doivent être autorisés à le faire, soulignant que les aéroports et les points de passage frontaliers doivent rester ouverts.

Dans le communiqué, relayé dimanche soir par le département d'Etat américain, les Etats-Unis et des pays dont l'Australie, la France, le Canada, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et le Japon déclarent que "ceux en position de pouvoir et les autorités à travers l'Afghanistan portent la responsabilité de la protection des vies humaines et des biens, et pour le rétablissement immédiat de la sécurité et de l'ordre civils".

"Le peuple afghan mérite de vivre dans la sécurité et la dignité. Nous, la communauté internationale, nous tenons prêts à leur prêter assistance", est-il ajouté.

Entré dimanche dans la capitale Kaboul puis dans le palais présidentiel, les insurgés taliban ont déclaré que la guerre dans le pays était terminée, sur fond de retrait définitif de l'armée américaine et alors que les puissances occidentales s'affairaient pour évacuer leurs ressortissants. (Reportage David Shepardson; version française Jean Terzian)