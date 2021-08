Afghanistan-Pour l'Onu, le conflit entre dans "une phase plus meurtrière"

NATIONS UNIES, 6 août (Reuters) - L'envoyée spéciale des Nations unies en Afghanistan a mis en doute vendredi l'engagement des taliban en faveur d'un règlement politique de la situation dans le pays, déclarant au Conseil de sécurité de l'Onu que le conflit entrait dans "une phase plus destructrice et plus meurtrière".

Plus de 1.000 civils ont été tués le mois dernier lors d'offensives menées par les taliban, a-t-elle dit.

"Une partie sincèrement engagée dans une négociation ne risquerait pas de faire autant de victimes civiles, car elle comprendrait que plus le sang sera versé, plus le processus de réconciliation sera difficile", a déclaré Deborah Lyons.

Les taliban ont assassiné vendredi à Kaboul le chef du service de communication du gouvernement afghan, pris le contrôle de leur première capitale provinciale et continué de gagner du terrain dans les zones frontalières du pays.

"Il s'agit maintenant d'un conflit différent, s'apparentant à la guerre en Syrie, voire à la guerre de Bosnie-Herzégovine", a estimé Deborah Lyons.

Des négociations de paix entre le gouvernement afghan et les taliban ont commencé l'an dernier à Doha, la capitale du Qatar, sans donner lieu à de réels progrès. (Reportage Michelle Nichols; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)