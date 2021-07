Afghanistan-Poursuite des frappes américaines face aux talibans

KABOUL, 25 juillet (Reuters) - Les Etats-Unis continueront de mener des frappes aériennes pour soutenir les forces afghanes face aux attaques des talibans, a déclaré dimanche un commandant régional américain.

Alors que les forces américaines et internationales ont retiré des troupes d'Afghanistan, les talibans ont intensifié leur offensive dans le pays ces dernières semaines, prenant d'assaut des districts ruraux et les capitales provinciales environnantes.

Le président américain Joe Biden a annoncé en avril que les troupes américaines se retireraient d'Afghanistan d'ici le mois de septembre, ce qui mettra un terme à une présence militaire étrangère de 20 ans dans le pays.

"Les États-Unis ont intensifié leurs frappes aériennes en soutien aux forces afghanes au cours des derniers jours et nous sommes prêts à poursuivre ce niveau accru de soutien dans les semaines à venir si les talibans poursuivent leurs attaques", a déclaré le général Kenneth McKenzie lors d'une conférence de presse à Kaboul.

Kenneth McKenzie, qui dirige l'organe de contrôle des forces américaines dans la région, a refusé de dire si les forces américaines poursuivraient leurs frappes aériennes après la fin de leur mission militaire, fixée au 31 août.

Le gouvernement afghan et les négociateurs talibans se sont rencontrés ces dernières semaines à Doha, la capitale du Qatar, bien que les diplomates ne voient que peu de signes d'un processus solide depuis le début des pourparlers de paix en septembre.

L'armée afghane révise quant à elle sa stratégie pour concentrer ses forces autour des zones les plus critiques comme Kaboul et d'autres villes, les postes frontaliers et les infrastructures vitales, selon des responsables afghans et américains.

Kenneth McKenzie a prédit un probable regain de violence après une période d'accalmie liée à une fête musulmane cette semaine et a déclaré que les talibans se concentreraient vraisemblablement sur les centres urbains peuplés. (Reportage du bureau de Kaboul, version française Benjamin Mallet)