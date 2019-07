Afghanistan-Près de 4.000 civils tués ou blessés au premier semestre-Onu

KABOUL, 30 juillet (Reuters) - Le conflit en Afghanistan a fait au moins 3.812 blessés ou tués parmi les civils lors du premier semestre, indique l'Onu dans un rapport publié mardi, précisant qu'une part croissante de ces victimes a été causée par des opérations menées par les forces gouvernementales et de l'Otan.

La Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (Manua) a déclaré que les Taliban et Daech ont tué 531 civils et blessé 1.437 autres entre le 1er janvier et le 30 juin.

Dans son rapport, elle ajoute que ces groupes insurgés ont délibérément visé 985 civils parmi lesquels des représentants du gouvernement, des chefs tribaux et des travailleurs humanitaires.

Selon la mission onusienne, les forces progouvernementales ont tué 717 civils et blessé 680 autres au cours du premier semestre, soit une hausse de 31% par rapport à la même période l'an dernier.

Au moins 144 femmes et 327 enfants ont été tués à travers le pays. Les raids aériens ont fait 519 victimes parmi les civils, dont 150 enfants. (Rupam Jain; Jean Terzian pour le service français)