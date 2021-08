Afghanistan-Puissante explosion et coups de feu à Kaboul, 3 morts

KABOUL, 3 août (Reuters) - Une puissante explosion, suivie de coups de feu sporadiques, a secoué mardi le centre de la capitale afghane Kaboul, à proximité de la "Zone verte", un quartier hautement fortifié regroupant les missions diplomatiques et d'un marché très fréquenté, ont rapporté des représentants de la police.

Au moins trois personnes ont été tuées et sept autres blessés, a déclaré un porte-parole du ministère de la Santé, ajoutant que les affrontements se poursuivaient entre des assaillants et les forces de sécurité afghanes.

Un haut représentant des services de sécurité a déclaré qu'une voiture piégée semblait à l'origine de l'explosion et que la cible présumée était le domicile d'un membre du Parlement.

Deux assaillants armés se trouvent toujours dans la zone et sont aux prises avec les forces de sécurité afghanes, a ajouté ce représentant.

Selon des témoins, plusieurs maisons appartenant à des représentants, des élus et des personnalités ont été assiégées durant les affrontements.

Via Twitter, les services hospitaliers d'urgence ont indiqué avoir jusqu'à présent admis six personnes blessées dans l'attaque.

Aucun groupe n'a revendiqué l'attaque dans l'immédiat.

Cette explosion survient alors que les affrontements se sont amplifiés à travers le pays entre les forces pro-gouvernementales et les insurgés taliban, lesquels ont gagné du terrain et pris le contrôle de postes militaires et de projets d'infrastructures, sur fond de retrait définitif de l'armée américaine. (Bureau de Kaboul; version française Jean Terzian, édité par Nicolas Delame)