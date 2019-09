Afghanistan-Taliban et Etats-Unis proches d'un accord - émissaire US

(.)

KABOUL, 1er septembre (Reuters) - Les négociateurs américains et les délégués taliban sont proches de la conclusion d'un accord ouvrant la voie à une issue politique au conflit en Afghanistan, a déclaré dimanche un haut diplomate américain, au lendemain d'une offensive des insurgés contre la ville de Kunduz, dans le nord du pays.

Zalmay Khalilzad a indiqué qu'il se rendrait dimanche dans la capitale Kaboul pour des consultations après avoir bouclé une neuvième session de pourparlers au Qatar avec des représentants taliban.

"Nous sommes aux portes d'un accord qui permettra de limiter la violence et d'ouvrir la voie aux Afghans pour qu'ils négocient une paix durable et un Afghanistan unifié et souverain qui ne menace si les Etats-Unis, ni leurs alliés, ni tout autre pays", a déclaré sur Twitter l'émissaire américain.

Cette déclaration fait écho aux propos tenus quelques jours plus tôt par des représentants taliban, lesquels ont indiqué être proches d'un accord avec Washington qui permettrait un retrait des troupes américaines d'Afghanistan en échange de l'assurance que le pays ne devienne pas un refuge pour les groupes extrémistes.

L'optimisme affiché par Khalilzad intervient alors que des centaines de combattants taliban ont mené vendredi soir des assauts simultanés contre Kunduz, ville dont les insurgés islamistes ont failli prendre le contrôle à deux reprises par le passé, donnant lieu à plus d'une journée d'affrontements.

Aucun détail n'a été donné par le diplomate américain sur les avancées effectuées dans les négociations.

Un accord entre Etats-Unis et Taliban ne suffirait pas à lui seul à mettre fin au conflit, long de près de dix-huit ans, mais permettrait l'ouverture de pourparlers de paix "interafghans" qui devraient se tenir à Oslo.

Il n'est cependant pas acquis à l'heure actuelle que les insurgés acceptent de discuter directement avec le gouvernement du président Ashraf Ghani, soutenu par l'Occident mais que les rebelles islamistes considèrent comme un régime illégitime imposé par des puissances étrangères.

Quelque 14.000 soldats américains sont actuellement stationnés en Afghanistan, dont environ 5.000 sont affectés à des opérations de lutte contre l'insurrection.

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi que les forces américaines en Afghanistan seraient réduites à 8.600 hommes mais que les Etats-Unis maintiendraient une présence dans le pays même si Washington parvenait à un accord avec les taliban. (James Mackenzie et Jibran Ahmad; Jean Terzian pour le service français)