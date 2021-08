Afghanistan-US, Chine et Russie appellent à un processus de paix accéléré

DUBAI, 12 août (Reuters) - Les émissaires des Etats-Unis, de la Chine, de la Russie et d'autres pays ont appelé jeudi à un processus de paix accéléré en Afghanistan, soulignant l'urgence de la situation et appelant à l'arrêt immédiat des attaques contre les capitales provinciales et les autres villes du pays.

Dans un communiqué commun publié à l'issue de discussions à Doha, au Qatar, où les émissaires ont rencontré les négociateurs du gouvernement afghan et des insurgés taliban, ils ont aussi réaffirmé que les puissances étrangères ne reconnaîtraient pas la légitimité d'un quelconque gouvernement "imposé (en Afghanistan) via le recours à la force militaire".

Les pourparlers de Doha, destinés à sortir de l'impasse dans les négociations de paix entre les taliban et le gouvernement afghan, sont intervenus dans un contexte d'offensives accrues des insurgés islamistes à travers l'Afghanistan. (Reportage Ghaida Ghantous; version française Jean Terzian)